Anche a Corato il censimento Istat della popolazione: coinvolte 500 famiglie

Dal 1° ottobre scorso è iniziato anche a Corato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, condotto ogni anno dall'Istat. Quest’anno sono coinvolte circa 500 famiglie coratine che saranno raggiunte da 5 dipendenti comunali. Il questionario è unico, ma il censimento prevede due rilevazioni distinte: quella areale (per quasi 130 famiglie che riceveranno a casa la visita del rilevatore) e quella da lista (per circa 320 famiglie che dovranno compilare in autonomia il questionario on line). Se sul portone della propria abitazione è stata affissa una locandina che annuncia il censimento, oppure se è stata ricevuta una lettera dall’Istat che informa della visita a casa di un rilevatore, significa che la famiglia in questione rientra nel campione che partecipa al censimento. La rilevazione avviene con il supporto di un incaricato del Comune che si recherà presso l'abitazione della famiglia coinvolta per fornire spiegazioni ed effettuare un’intervista tramite la compilazione del questionario on line.

Rilevazione areale. Sarà condotta su un campione di indirizzi e vedrà in campo 5 rilevatori, tutti dipendenti comunali, muniti di tesserino ad hoc. In ogni numero civico compreso nel campione di indirizzi, verrà affissa una locandina che informa tutte le famiglie del condominio dell’arrivo del rilevatore per il censimento. In tutte le buche della posta verrà poi inserita una lettera dell’Istat con i dettagli sulle operazioni di rilevazione ed eventualmente il biglietto da visita del rilevatore per fissare un appuntamento. Da giovedì 14 ottobre i rilevatori cominceranno a suonare ai campanelli delle abitazioni delle famiglie che risiedono agli indirizzi prescelti e le intervisteranno sottoponendo loro le domande del questionario on line. Il rilevatore inserirà le risposte utilizzando un tablet e alla fine dell’intervista, su richiesta, rilascerà una ricevuta. La rilevazione areale si concluderà il 18 novembre.

Rilevazione da lista. Significa che la famiglia coinvolta fa parte del campione che, quest’anno, deve compilare il questionario autonomamente. La rilevazione da lista a Corato coinvolgerà circa 350 famiglie che si muoveranno in maniera autonoma poiché dovranno rispondere al questionario on line. Tutte queste famiglie riceveranno nei prossimi giorni per posta una lettera dell’Istat con le indicazioni e le credenziali per accedere al canale web aperto dal 4 ottobre al 13 dicembre. Inoltre dall’8 novembre i rilevatori cominceranno a contattare le famiglie inadempienti per invitarle a compilare il questionario (se le famiglie sono rintracciabili telefonicamente). In alternativa il rilevatore andrà a domicilio per condurre l'intervista. La chiusura della rilevazione è prevista per giovedì 23 dicembre.

Per qualsiasi informazioni o assistenza sarà attivo l’ufficio comunale di censimento a Palazzo di Città - Ufficio Anagrafe e nella sede degli uffici distaccati di via Gravina.