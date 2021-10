Marcia per la Pace Perugia-Assisi, dal Comune due pullman gratuiti per partecipare

L’amministrazione comunale, con la delibera di Giunta 171 del 4 ottobre, ha aderito alla 60esima edizione della Marcia per la Pace e la Fraternità Perugia-Assisi che si terrà il prossimo 10 ottobre. L’edizione di quest’anno ha deciso di far suo il motto di Don Lorenzo Milani “I care”. In occasione dell’evento nazionale, l’amministrazione intende coinvolgere i cittadini interessati, in particolare i giovani, le parrocchie e le scuole del territorio, con la partecipazione all'iniziativa anche mediante l'organizzazione di due pullman con 92 posti per il trasporto, a cura e spese della stessa amministrazione comunale.

«Per l’occasione - fa sapere il Comune - si invitano i cittadini e le cittadine, le scuole e le parrocchie interessate a partecipare all’evento, facendo pervenire la propria adesione compilando il modulo da scaricare cliccando su questo link entro le 12 del 7 ottobre prossimo». Il modulo potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite email all’indirizzo protocollo@comune.corato.ba.it indicando nell’oggetto: partecipazione a “Marcia per la Pace e la Fraternità Perugia-Assisi del 10 ottobre 2021", allegando copia del documento di identità. L'adesione ha carattere personale. Le adesioni saranno prese in considerazione in ordine di arrivo all'ufficio protocollo fino ad esaurimento posti. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid 19.