Assunzioni Sanb, l'amministratore Toscano: «Passaggio importante, selezione sarà aperta a tutti»

«L'avvio della selezione per l'assunzione di personale stabile è un altro passaggio importante per Sanb e per i Comuni che ne fanno parte, ovvero Terlizzi, capofila dell'Aro Ba 1, Molfetta, Bitonto, Corato e Ruvo». Parla così l'amministratore unico della Sanb, Nicola Roberto Toscano, in merito alla selezione pubblica avviata dall'azienda per l'assunzione di 79 operatori da impiegare in attività di spazzamento, raccolta rifiuti, anche con modalità porta a porta e meccanizzata.

«Sanb in particolare vuol poter contare su operatori fidelizzati, con tutte le condizioni per essere formati bene, crescere professionalmente nel tempo e in sicurezza e che si sentano parte integrante ed essenziale di un servizio pubblico contribuendo al miglioramento della qualità e delle buone maniere nel rapporto quotidiano con gli utenti» prosegue l'amministratore unico in una nota della Sanb. «La selezione è aperta a tutti. Le valutazioni considereranno, così come consentito dalle norme vigenti anche recenti, le eventuali esperienze maturate nel settore come lavoratori precari e alcune peculiari condizioni di svantaggio socio-occupazionale (come ad esempio per le donne e i giovani senza occupazione). Ma tutti devono passare da prove di preselezione e selezione e tutti avranno la loro chance. Raccolte le domande prevediamo di affidare la conduzione di tutte le operazioni a società esterna specializzata in procedure di selezione e concorsi

Non è escluso che in futuro si apra ad assunzioni di personale anche tra gli impiegati» precisa Toscano. «Lo decideremo in base ai dati dell'andamento economico-finanziario che fino a questo momento sono buoni come risultato dalla chiusura del bilancio 2020 e dal consuntivo dei primi sei mesi del 2021 grazie anche alle economie di scala consentite dal servizio unitario su più Comuni. I prossimi passaggi importanti sono il rinnovamento - soprattutto in chiave di sicurezza, efficienza ed ecosostenibilita, oltre che di abbattimento dei costi delle manutenzioni - del parco mezzi (utilizzando per quanto possibile gli incentivi statali), un più rigoroso controllo del territorio. Su questo ultimo versante stiamo installando d'intesa coi Comuni e le rispettive polizia locali le fototrappole e riprende a breve una intensa attività di monitoraggio in sinergia con associazioni, polizie locali e ispettori ambientali. Il tutto anche in vista di una intensificazione delle attività di controllo e contrasto a abbandoni illegali di rifiuti e condotte sbagliate in genere nonché di un miglioramento delle attività di spazzamento».