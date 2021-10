Via Francigena, il comitato scrive a Emiliano: «Via i rifiuti dai percorsi dei pellegrini»

«Ci associamo alla richiesta presentata dal presidente dell’Anci Puglia, Domenico Vitto, al presidente della Regione, Michele Emiliano, per costituire e attivare un tavolo operativo interistituzionale per il contrasto all’emergenza ambientale conseguente all’abbandono dei rifiuti sulle strade provinciali e statali». È quanto afferma il comitato della Via Francigena del Sud, con sede a Corato, attivo su tutta la tratta francigena direttrice traiana Andria, Corato, Ruvo e Bitonto, con l'intento di «richiamare l’attenzione degli organi preposti sulla necessità di estendere gli interventi urgenti anche alle strade comunali esterne di campagna che saranno attraversate nei prossimi giorni da pellegrini e ciclisti provenienti da tutta Europa che partecipano all’evento internazionale #RoadToRome2021 per celebrare i vent’anni dell’Associazione Europea delle Vie Francigene».

«Nella nostra Regione arriveranno anche molti giornalisti e camminatori che racconteranno con video, diari e servizi giornalistici la bellezza e l’accoglienza del percorso, che nel tratto meridionale e pugliese in particolare, rischia di essere messa a repentaglio dalla presenza diffusa di rifiuti di ogni genere abbandonati nelle vie secondarie di campagna. Questa situazione crea un danno di immagine enorme azzerando i positivi risultati fin qui ottenuti, compreso l’inserimento del percorso meridionale a pieno titolo nell’Itinerario Culturale Europeo della Via Francigena da Canterbury a S.M di Leuca. In una lettera inviata ad Emiliano, il comitato chiede di estendere la partecipazione al tavolo per l’emergenza ambientale ad altri Enti e/o Istituzioni non citati nella richiesta dell’Anci, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Parco nazionale dell’alta Murgia, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri Ambientali (Nucleo Operativo Ecologico, NOE), i servizi di vigilanza dell’Acquedotto Pugliese, ecc.; integrare la partecipazione al tavolo anche dei soggetti del volontariato organizzato, del privato sociale ed ambientale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni ambientaliste ed ecologiste, i consorzi irrigui e di bonifica, gli enti e i comitati attivi nella cura e accoglienza lungo i percorsi attraversati da pellegrini e ciclisti, per sostenere concretamente le attività di pulizia dei percorsi e di sensibilizzazione dei cittadini alla cura e manutenzione delle strade esterne; avviare immediatamente un’attività di sgombero, pulizia e manutenzione, dissuasione e repressione, sul tracciato della Via Francigena interessato dalla carovana #RoadToRome2021 dei prossimi giorni, onde scongiurare catastrofiche conseguenze sull’immagine della Regione che sarà veicolata a livello internazionale, da estendere subito dopo alle altre strade interessate dal fenomeno.

Intanto alla “Staffetta letteraria pellegrina” lungo la Via Francigena organizzata dalla Rete Nazionale Donne in Cammino in occasione del #RoadtoRome2021, partecipano le coratine Adele Mintrone (presidente del comitato della Via Francigena del Sud - Corato) e la giovane talentuosa scrittrice Ilenia Valente (più volte premiata a concorsi di letteratura).

«L’obiettivo - spiegano dal comitato - è accogliere sul campo le esperienze, le impressioni e soprattutto le emozioni che andranno a formare il "Diario delle Ragazze in Gamba sulla Via Francigena", un’opera di scrittura collettiva composta direttamente dalle voci in cammino di chi avrà percorso una o più tappe. Questo "diario on the road" tutto al femminile accompagnerà il gruppo del Road to Rome 2021, il cammino evento per il ventennale della Associazione Europea delle Vie Francigene, lungo le tappe italiane per circa tre mesi di viaggio fino a Santa Maria di Leuca, passando di mano in mano tra le varie pellegrine che parteciperanno alla staffetta per registrare i propri racconti durante il cammino. Ognuna sarà così l’autrice di uno o più capitoli di quest’opera corale unica nel suo genere, che vuole dare voce a nuovi talenti attraverso la condivisione, la creatività e la riscoperta attiva del territorio. Il libro, che sarà poi conservato nel “Piccolo Museo del Diario" di Pieve Santo Stefano della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, che sostiene l’iniziativa, sarà il primo manoscritto del gruppo delle “Ragazze in Gamba”, gruppo di oltre 50mila persone che sui social accoglie ogni giorno le storie di donne in cammino provenienti da tutta Italia».

Tra le altre cose, nell'ambito dell'evento RoadtoRome, il comitato della Via Francigena del Sud - Corato offre accoglienza, ospitalità e assistenza per il cammino dell'ambassador del RTR Joanne Roan: inglese, cresciuta in Canada ma residente in Liguria. Nel 2015 aveva camminato da sola da Chiavari a Roma sulla Francigena, poi l’anno dopo da Chiavari a Ventimiglia. Nel 2017 da Ventimiglia a Montpellier e nel 2018 da Montpellier a Toulouse, da Toulouse a Santiago, e poi ancora sino a Finisterre.