Via Francigena, l'evento per il ventennale dell'associazione arriva a Corato

Questa mattina Corato sarà tappa della camminata europea organizzata da AEVF insieme alla propria rete di partner, con Intesa Sanpaolo in prima linea, all'interno dell'evento “Via Francigena. Road to Rome 2021.Start again!”, per celebrare i 20 anni dalla sua fondazione. Una marcia a staffetta da percorrere a piedi ed in bicicletta per unire l'Europa all'Italia, coinvolgendo i 657 comuni europei attraversati.

Uno straordinario viaggio “sostenibile” che ha raccolto entusiasmo sia tra i protagonisti in cammino - lo staff a cui si sono uniti giorno dopo giorno curiosi e pellegrini in marcia - sia tra enti ed associazioni locali che hanno atteso il gruppo nelle tappe di destinazione per mostrare il proprio sostegno verso questo importante progetto sociale e culturale.

Lo staff di AEVF, il blogger che sta seguendo le tappe e chi ha deciso di seguire la tappa, arriveranno in tarda mattinata, in bici, a Palazzo di Città. Nell'atrio i pellegrini saranno accolti dall'assessore Concetta Bucci, dal direttivo della Pro loco. Corato è tappa intermedia, poi la carovana proseguirà per Ruvo.



In questi ultimi 20 giorni del progetto verranno raggiunte le mete storiche della Via Francigena del Sud per concludere al Santuario di Santa Maria di Leuca il 18 ottobre. «La Via Francigena in Puglia non è solo una grande opportunità di sviluppo sostenibile, ma un itinerario culturale che sintetizza perfettamente l'identità "meticcia" della nostra regione, che guarda all'Europa, ma affonda le sue radici nel Mediterraneo» ha affermato il coratino Aldo Patruno, vice presidente AEVF e direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. «Accogliamo quindi con estremo piacere l'evento di celebrazione dei 20 anni di AEVF, onorati di possedere mete di pellegrinaggio centenarie, sintesi di fedi e di culture diverse».