Un defibrillatore in stazione, al via i corsi di BLS-d

Iniziano oggi i corsi di BLS-d relativi al progetto di cardio-protezione della stazione ferroviaria di Corato, dove a breve verrà installato un defibrillatore automatico esterno donato dall'associazione no profit "Due mani per la vita", centro di formazione per corsi BLS-d accreditato dalla Regione Puglia e Training Center dell’American Heart Association.

«L’intento è unico, rendere Corato sempre più cardio-protetta non solo con il posizionamento dei defibrillatori dislocati nella nostra città, ma anche con la formazione di persone che in qualsiasi modo abitualmente frequentano le zone vicine ai defibrillatori già precedentemente posizionati» spiega il preseidente dell'associazione, Giuseppe Cialdella. «Sono in programma sei date nelle quali sono stati invitati anche dipendenti del Comune di Corato, agenti della polizia locale, vigilanti dei vari istituti di vigilanza coratini, commercianti, professionisti e ragazzi tra i 16 e i 20 anni che saranno presenti il 19 ottobre come data conclusiva del progetto. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno aderito a questo progetto e che hanno dato la disponibilità a frequentare i corsi mostrando un segno di grande civiltà e responsabilità anche verso gli altri; ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco che hanno reso possibile il nostro progetto concedendoci il patrocinio del Comune di Corato e permettendo di eseguire questi corsi nella sala verde del Comune e ringraziamo Ferrovie del Nord Barese - Ferrotramviaria spa che hanno autorizzato il posizionamento del defibrillatore automatico esterno all’interno dei propri locali, anche in prospettiva della riapertura completa della stazione».