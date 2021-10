"Rewind": l’associazione Francesco Ludovico Tedone riavvolge il nastro e riparte

La sede operativa dell’associazione Francesco Ludovico Tedone, in via Vannucci, è pronta a festeggiare il suo terzo compleanno: per l’esattezza, terzo anno più un mese. Oggi alle 19.30 si terrà la festa di riapertura dal titolo molto eloquente che riprende quello dello scorso anno: Rewind, per riavvolgere di nuovo il nastro delle buone vecchie abitudini (cineforum, serate giochi, ultimate frisbee, eventi musicali e il Komorebi), ma aggiungendo sempre un pizzico di novità. Tante saranno le nuove attività proposte dall’associazione per l’anno associativo 2021/2022, tra cui laboratori artistici e teatrali per i più piccoli, workshop e nuovi eventi.

La serata si aprirà con un suggestivo momento artistico: l’inaugurazione della panchina d’artista. «Nella piazza antistante la sede c’è una panchina su cui Francesco si sedeva sempre, sempre la stessa» spiegano dall'associazione. «È su quella panchina che lui e alcuni amici hanno posto le loro firme il giorno prima della sua partenza per il Giappone. Ed è a quella stessa panchina che verrà donato un nuovo aspetto, che riunirà come tessere di un puzzle eterno tutti i pensieri dei cari di Francesco o di chi vorrà lasciare la propria impronta. Un ringraziamente speciale va alle ferramenta Barile e Ciprelli per aver sostenuto il progetto della panchina d’artista (la prima di una lunga serie) donando il materiale per la realizzazione».

Durante la serata saranno presentate le attività del nuovo anno, e ci sarà la premiazione del torneo di ultimate frisbee “Disco di pietra”, con la musica del dj set dei The Vinyl Breakfast Club. Il terzo compleanno dell’associazione si prospetta, come sempre, un momento di collettività, socializzazione e libertà d’espressione.