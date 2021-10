«Scendiamo in piazza per Tenè». Domenica una manifestazione davanti al teatro

«Scendiamo in piazza per Tenè». È lo slogan della manifestazione organizzata per domenica prossima alle 10 in piazza Marconi, dinanzi al teatro comunale, per tenere alta l'attenzione sulla scomparsa della piccola Tenè Mane, la bimba di due anni e mezzo portata via oltre un mese fa dalla sua mamma biologica. La famiglia coratina che sta crescendo la bimba la cerca disperatamente. Nei giorni scorsi anche il padre naturale di Tenè aveva rilasciato un'intervista per esprimere la propria preoccupazione. «Dobbiamo essere in tanti, più siamo e più riusciremo a far rumore e far arrivare il nostro grido di aiuto alle istituzioni. Rivogliamo Tenè a casa» dicono i promotori dell'iniziativa.