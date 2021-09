In piazza Mentana torna il "Festival della legalità" di Nuova Umanità

Dopo lo stop dettato dalla pandemia, giunge alla seconda edizione il Festival della legalità promosso in città dall’associazione politica culturale Nuova Umanità. Legalità, Giustizia e Libertà sono i temi centrali del Festival che quest’anno verranno trattati insieme agli ospiti delle due serate, sabato 2 e domenica 3 ottobre alle 20, in piazza Mentana.

Nella serata di sabato 2 gli ospiti saranno don Riccardo Agresti, responsabile del progetto “senza sbarre”, il sostituto procuratore presso la Corte di Appello di Bari, Giannicola Sinisi, e il magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari,Maria Giuseppina D'Addetta. Nella serata di domenica 3, invece, interverranno la scrittrice Florisa Sciannamea, la consigliera regionale e vice presidente della Commissione di studio sul fenomeno della criminalità in Puglia, Debora Ciliento, e l'ex sindaco di Taurianova, Fabio Scionti. Moderatrice delle due serate sarà Mariella Medea Sivo.

«Avremo modo di ascoltare esperienze vissute per riflettere, confrontarci e per far si che la legalità entri nello stile di vita di ciascuno» spiegano gli organizzatori. «La condivisione delle esperienze è importante perché può darci la forza ed il coraggio di dare nuove risposte alla "crisi del Noi", come l'ha definita Giuseppe Gatti, magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Riteniamo necessario sensibilizzare le coscienze sul tema della legalità perché si formi una nuova cultura della legalità, quella che ci insegna tra l'altro a non girarci dall'altra parte».

Le due serate (si svolgeranno nel rispetto della normativa anti covid) saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook della Nuova Umanità.All'interno dell'area si accederà solo dietro esibizione del green pass.