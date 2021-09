Rilascio Green pass, uno sportello dedicato nell'hub vaccinale di Corato

Uno sportello dedicato al green pass in ogni hub della Asl (compresa, ovviamente, Corato). Da domani i cittadini che hanno bisogno di risolvere problematiche legate al rilascio della certificazione verde Covid potranno accedere al centro vaccinale più vicino o in alternativa presso l’hub dove hanno ricevuto la dose di vaccino con l’attestazione della somministrazione.

Prima di recarsi allo sportello green pass, i cittadini devono comunque inviare una mail all’indirizzo di posta greenpass@asl.bari.it con una breve descrizione del problema e allegando i dati di contatto (numero di cellulare), la tessera sanitaria fronte retro, e la documentazione in possesso relativa alla problematica segnalata. Nei casi in cui le segnalazioni sul mancato rilascio della certificazione non possono essere gestite per via telematica, i cittadini riceveranno una mail con l’invito a recarsi nell’hub più vicino alla residenza e/o domicilio.

«Abbiamo attivato questo ulteriore servizio per venire incontro alle esigenze dei cittadini – spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione Domenico Lagravinese – specie per i casi che non possono essere risolti a distanza. I nostri operatori sono stati formati per intervenire nelle situazioni in cui esistono delle difficoltà oggettive nel rilascio del green pass». È infine necessario consultare sempre gli orari e le giornate di apertura degli hub attraverso il sito aziendale della ASL e i canali social.