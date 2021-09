"Puliamo il Mondo", in cento ripuliscono via Lago Baione

Anche quest’anno Legambiente ha organizzato a livello cittadino "Puliamo il Mondo", la più grande campagna di volontariato a livello mondiale. Volontari, cittadini e istituzioni si sono uniti per combattere l’abbandono dei rifiuti.

«La scelta di via Lago Baione come luogo da ripulire non è stata casuale» racconta l'associazione ambientalista. «È la strada che permette l’accesso all’ospedale che, talvolta, viene percorsa a piedi da alcuni tra cespugli e rifiuti; inoltre nei pressi di questa strada vi è l’ubicazione della nuova fermata con la stazione della Ferrovia del Nord barese, purtroppo, non attiva. Già oggetto delle battaglie di Legambiente, abbiamo voluto attirare l'attenzione su questa infrastruttura, sull’attivazione della stazione stessa e sulla realizzazione dei lavori utili per attenuare i disagi dei pendolari e la piena e graduale utilizzazione del servizio su tutta la linea».

Alla mattinata di "Puliamo il mondo" hanno partecipato circa cento volontari che, dopo aver sottoscritto la liberatoria anti Covid, hanno dato inizio alle operazioni di pulizia con guanti e buste.

«È inutile dire che è stato trovato ogni tipo di rifiuto, ma quest’anno l’aspetto più bello è stata la partecipazione intergenerazionale dai bambini agli anziani, passando dagli adolescenti. È un importante segnale culturale per la nostra città. La salvaguardia ambientale si basa sull’azione di tutti per fare il meglio possibile per il bene del nostro ambiente e del nostro sistema urbano. Possiamo e potremmo vivere meglio tutti, ma si parte, o meglio si riparte in Italia, dalle nostre città a qualsiasi latitudine sviluppando un senso civile e nuove buone pratiche».

In Italia Puliamo il Mondo ha dato vita a mille interventi organizzati dai circoli di Legambiente, ma anche dai singoli Comuni, volontari, comunità di cittadini e 350mila volontarie e volontari.

«Un grande grazie a chi ha partecipato, ai docenti che hanno portato i loro studenti, ai genitori che hanno portato i figli, a chi c'era l'anno scorso e ha deciso di tornare, all'amministrazione comunale per aver aderito con solerzia alla campagna nazionale, alla Despar Centro Sud, alla Sanb Corato per averci assistiti nella raccolta, a PuliAmo Corato per il loro grande contributo, alla polizia locale per aver garantito la nostra sicurezza, all'asilo nido comunale Belvedere per averci aiutati ad organizzare una raccolta di beni per la prima infanzia, alla Caritas cittadina che ci aiuterà a distribuirli, a quanti hanno donato e in particolare all'azienda Fas spa che ha messo a disposizione i suoi prodotti per l'infanzia. Tutti e tanto possiamo fare ancora! Con l’azione dei legambientini e dei volontari è possibile fare tanto e possiamo fare altro ancora! È necessario mettere in rete idee, progetti, esperienze, insieme. Tra le prossime azioni concrete sono previste la ripresa del progetto PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ed altre iniziative ancora nel periodo autunnale /invernale».