Al via corsi gratuiti di lingua e cultura italiana per stranieri

Le associazioni Centro aperto "Diamoci una mano" e Harambè danno il via anche quest'anno ai corsi gratuiti di lingua e cultura italiana per stranieri. I corsi, tenuti da insegnanti con precedenti esperienze in tale ambito, saranno organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa. Le lezioni si svolgeranno in ottemperanza alle norme anti covid, in giorni e orari da definirsi. Per partecipare alle lezioni è necessario avere il green pass. Per evitare assembramenti, è possibile iscriversi dal 27 settembre al 6 ottobre, chiamando il numero 340.8705117 dalle 17 alle 20 o inviando un messaggio Whatsapp per fissare un appuntamento. I corsisti interessati potranno sostenere l'esame di lingua CILS (Certificazione di italiano come lingua straniera dell'Università per stranieri di Siena) valido per la richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), per l'Accordo di integrazione (Dpr 179/2011) e per la Cittadinanza Italiana (D.L. 113/2018).