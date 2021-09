"Parcovie 2030", Corato interessata al progetto da candidare al Pnrr per riqualificare i tratturi

Sono diversi i chilometri di tratturi che attraversano Corato, spesso sconosciuti anche ai nostri concittadini. Di lì passavano i pastori durante la "transumanza", ovvero lo spostamento delle greggi dai pascoli collinari e montuosi, verso le pianure. Luoghi che rappresentano il nostro passato e che potrebbero diventare anche il nostro futuro, se degnamente riqualificate.

La settimana scorsa una delegazione di sindaci dell'associazione Recovery Sud - compreso De Benedittis - ha incontrato la presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, per discutere proprio di progettualità indirizzate alla riqualificazione dei tratturi. «Abbiamo parlato di un progetto infrastrutturale e interregionale legato alla mobilità lenta, da candidare al Pnrr nell'ambito della transizione ecologica. - chiarisce il sindaco Corrado De Benedittis - Ne abbiamo parlato con Loredana Capone che ha dimostrato estrema sensibilità al tema».

Il riferimento è a "Parcovie 2030", progetto pilota che coinvolge diverse Regioni italiane con l'Abruzzo capofila, al quale partecipa anche la Puglia . A fine agosto la Capone ha sottoscritto il partenariato con le altre Regioni a L'Aquila. «Gli obiettivi sono tre. - continua De Benedittis - Recuperare percorsi storici, rigenerando e non cementificando e sfruttando anche zone industriali dismesse o in abbandono. Intercettare il turismo lento che oggi è in grande ascesa, sia dal versante culturale che da quello dei servizi. Riconnettere le nostre comunità al territorio prossimo».

Adesso è il momento di candidare "Parcovie 2030" al Piano Nazionale di Ripresa. In tempi brevi prenderà il via la stesura del progetto che vedrà accomodarsi ai tavoli anche i Comuni che ne vorranno far parte. «Recovery Sud (la rete dei sindaci meridionali costituitasi per sfruttare il pnrr alla quale ha aderito anche Corato) è interessato», dice De Benedittis.

Presente all'incontro anche il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli. «Bisogna fare con i tratturi quello che si è cominciato a fare per la via Francigena e la via Appia. - spiega - Riconoscerli, farli conoscere ai cittadini e costruire percorsi specifici con tutti i servizi accessori per renderli fruibili».

Intanto il 16 e 17 ottobre l'associazione ambientalista festeggerà il transumanza day, due giorni dedicati all'antico viaggio dei pastori lungo Abruzzo, Molise e Puglia. Il 16 si terrà un convegno ad Acquaviva delle Fonti mentre il 17 saranno organizzate una serie di iniziative lungo i percorsi dei tratturi e dei tratturelli, dalla pulizia di alcuni tratti a eventi specifici che verranno comunicati in seguito. «Una vera e propria festa legata alla transumanza, - conclude Ronzulli - che servirà per far conoscere questo fenomeno, alla quale abbineremo cultura e enogastronomia». Corato ci sarà.