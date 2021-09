Covid: a Corato il tasso settimanale cala, ma resta tra i più alti del Barese

Il report settimanale della Asl Bari registra un livello stazionario di nuovi casi. Il tasso settimanale per 100mila abitanti si posiziona a quota 21.7, rispetto al 20.2 della settimana precedente e al 25 di quindici giorni prima. Situazione che si rispecchia a livello territoriale, dove 26 comuni su 41 hanno un numero di casi molto contenuto e oscillante tra zero e cinque. La campagna vaccinale anti Covid negli ultimi sette giorni ha prodotto più di 22mila vaccinazioni, per un totale complessivo che sfiora 1 milione e 880mila dosi. La novità riguarda l’avvio della somministrazione di terze dosi addizionali a pazienti fragili immunocompromessi, una quota di popolazione abbastanza circoscritta.

A Corato sono 15 i nuovi contagi nell'ultima settimana (13-19 settembre) con un tasso di 31.5 casi su 100mila abitanti. Dato in miglioramento rispetto a quello dei sette giorni precedenti, quando il valore era di 50.5. Per quanto riguarda le vaccinazioni in città, su una popolazione vaccinabile di 42.403 persone (ovvero persone dai 12 anni in su) l'86% ha ricevuto la prima dose, mentre il 76% ha ricevuto entrambe le dosi. Nel dettaglio, sinora sono stati somministrati 67.982 vaccini a persone residenti a Corato: 36.667 per la prima dose e 31.290 per la seconda.

Nell’intera Area Metropolitana di Bari la copertura vaccinale della popolazione over 12 è attestata all’88% con prima dose, mentre il ciclo completo è cresciuto di un punto percentuale, toccando il 79%. Per quanto riguarda le fasce d’età, guadagnano terreno le coperture con prima dose tra i 12-19enni (83%), 20-29enni (81%), 30-39enni (80%) e 40-49enni (85%). In crescita anche la fascia 50-59 anni, che sale al 92%, verso i livelli più elevati già raggiunti dal target 60-69 anni (95%), 70-79 (98%) e over 80 (95%). Percentuali ragguardevoli che si riflettono sulla copertura completa, ormai in fase di allineamento rispetto a tutte le fasce d’età, e alla diffusione territoriale della vaccinazione. Assieme a Bari, infatti, hanno raggiunto o superato il 90% di vaccinazione con prima dose altri 9 comuni: Putignano, Noci, Sammichele, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Monopoli, Polignano e Toritto. E altri 20, tra centri piccoli, medi e grandi, viaggiano tra l’88 e l’89% di residenti che hanno ricevuto almeno la prima iniezione di vaccino e, dopo i tempi previsti per la seconda, completeranno l’intero ciclo di immunizzazione.

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato dall'inizio della pandemia (marzo 2020). In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.