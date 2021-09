Gelate 2018: conclusa la procedura per l'erogazione del contributo regionale

Si è conclusa la procedura per il riconoscimento del contributo regionale per le gelate nel periodo febbraio/marzo 2018 sul territorio di Corato. Dopo aver ottenuto il completamento del finanziamento a giugno 2021, l'ufficio ha adempiuto le procedure per riconoscere quanto dovuto a 214 aziende che operano sul territorio coratino, a ristoro dei danni subiti. I destinatari riceveranno il finanziamento a perfezionamento della procedura che comporta l'emissione del nuovo Durc e la presentazione della dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria richiesti dalla legge 13/08/2010 n.136 (scaricabile sul sito del Comune di Corato cliccando qui) e alla comunicazione degli estremi del conto corrente bancario dedicato.

«Finalmente, si sbloccano I fondi relativi alla gelata del 2018. Abbiamo fatto un forte pressing, perché si giungesse alla erogazione del contributo in favore delle 214 aziende, per cui è stata riconosciuta questa indennità» afferma il sindaco De Benedittis. «Ringrazio il dirigente ing. Di Bari e l'Ufficio Ambiente e Agricoltura del Comune di Corato, per il lavoro svolto. Siamo tra i primi Comuni a concludere la procedura, considerato che la disponibilità dei fondi la si è ottenuta, nella sua interezza, a giugno scorso».