Festa della Scuola a Trani: premiato lo studente coratino Cristian Quatela

Si è conclusa il 20 settembre nell’auditorium dell’istituto “Moro” di Trani, la celebrazione della 58esima edizione della Festa della Scuola. La manifestazione, che ha avuto come tema la "post modernità tra valore reale e valore percepito”, è stata promossa e organizzata dal Rotary Club di Trani e ha visto tra gli ospiti il giornalista Francesco Giorgino. Tra i vari studenti premiati con una borsa di studio c'è anche il coratino Cristian Quatela, allievo dell’istituto superiore “Sergio Cosmai” con sedi a Bisceglie e Trani, che nell’anno scolastico 2020/2021 si è distinto per essersi diplomato con 100 e lode all'indirizzo “Produzioni audiovisive”. Oltre a una targa di riconoscimento per il successo conseguito, il Rotary gli ha offerto l’opportunità di frequentare un corso di formazione della durata di tre giorni dal titolo “Essere Leader: le competenze per guidare sé stessi e gli altri” tenuto dal dr. Salvatore Nardò, socio della UP2NEXT di Trani. La comunità scolastica dell’Istituto “S. Cosmai” ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto da un proprio studente augurandogli un futuro in linea con il suo talento e le sue aspettative.