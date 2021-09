Lavori nella stazione di Corato, sabato 25 ​niente treni sulla tratta per Ruvo

Come avvenuto già sabato 11 settembre, anche per l'intera giornata di sabato 25 settembre il servizio ferroviario sulla tratta Ruvo-Corato verrà interrotto per consentire i lavori di realizzazione di un sottopasso pedonale e di un nuovo ascensore nel piazzale della stazione di Corato. Il servizio sarà comunque garantito mediante l’effettuazione di servizi automobilistici sostitutivi. Lo rende noto la Ferrotramviaria. Cliccando qui è possibile consultare gli orari in vigore sabato 25 settembre.