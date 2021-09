Da oggi via alle iscrizioni per il servizio mensa scolastica. Ecco i costi

Da oggi, 22 settembre, fino al 1° ottobre, si potranno effettuare le iscrizioni per usufruire del servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia statale e della scuola primaria che frequentano le sezioni tempo pieno. Per iscriversi occorre compilare i moduli disponibili presso lo sportello comunale in via Gravina 132 negli uffici dei Servizi sociali o scaricabili sul sito del Comune cliccando qui.

La domanda d’iscrizione potrà essere presentata in tre modalità: consegna a mano presso lo stesso sportello dalle 9 alle 12 dei giorni feriali, escluso il sabato, e nel pomeriggio del martedì e giovedì, dalle 16 alle 18.30; tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it o tramite email ordinaria all’indirizzo istruzione@comune.corato.ba.it.

All’istanza si dovrà allegare l’attestazione Isee 2021 e la copia di un documento di riconoscimento del genitore, o di chi ne fa le veci, richiedente.

Questi i costi a carico delle famiglie, come stabilite dalla delibera di Giunta 75 del 12 aprile 2021:

1a Fascia Parametro Isee da € 0,00 a € 3.000: esente

2a Fascia Parametro Isee da € 3.000,01 a € 5.000 - Costo di n. 20 tagliandi: € 20

3a Fascia Parametro Isee da € 5.000,01 a € 7.500 Costo di n. 20 tagliandi: € 46

4a Fascia Parametro Isee da € 7.500,01 a € 14.000 Costo di n. 20 tagliandi: € 56

5a Fascia Parametro Isee da € 14.000,01 a € 20.000 Costo di n. 20 tagliandi: € 66

6a Fascia Parametro Isee da € 20.000,01 a € 25.000 Costo di n. 20 tagliandi: € 76

7a Fascia Parametro Isee da € 25.000,01 a € 30.000 Costo di n. 20 tagliandi: € 86

8a Fascia Parametro Isee oltre € 30.000 Costo di n. 20 tagliandi: € 97

A tali contribuzioni si applica una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio mensa. Sono esenti dal pagamento i bambini diversamente abili in possesso di certificazione di disabilità grave. Al momento dell’iscrizione saranno fornite informazioni circa l’acquisto dei Buoni Mensa che potrà essere effettuato presso la Società Mista “Servizi Innovativi per il Territorio” SIxT spa con sede in piazza XX Settembre, 32.