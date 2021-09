Alla Regeneration Home un convegno sull'Alzheimer

Domani, 20 settembre, in occasione della Giornata mondiale della malattia di Alzheimer, nella Rssa Regeneration Home si terrà un convegno intitolato “Alzheimer emergenza sociale- Un sostegno per non restare soli”. L'iniziativa, con inizio alle 18, è organizzata dai Lions Club pugliesi. Dopo i saluti iniziali delle autorità, interverranno i relatori Alessandro Mastrorilli, responsabile sanitario Rssa e bioeticista; Andrea Fabbo, direttore UOC Geriatria disturbi cognitivi e demenza Asl Modena); Pietro Schino, presidente Alzheimer Italia-Bari; Francesco Manfredi, ortopedico e fisiatra. Le conclusioni saranno affidate a Roberto Mastromattei, vice governatore Lions Distretto 108 AB - Puglia. Durante il convegno sarà proiettato il cortometraggio "Sogni", prodotto da Angelo Langoni con la partecipazione di Loretta Goggi e Claudia Conte.