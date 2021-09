Premio Industria Felix, due le aziende coratine premiate a Lecce

Anche quest'anno il tessuto economico e imprenditoriale di Corato è stato premiato nella serata di gala organizzata da Industria Felix Magazine a Villa Acaya (Lecce). Su ottanta aziende dell'industria turistica pugliese scelte per l'affidabilità finanziaria anche dopo il difficile periodo della pandemia, due sono coratine: Forza Vitale e Fiore di Puglia.

La prima, nata negli anni '90, coniuga l'antica arte dell'erboristeria spagirica a moderni sistemi di estrazione e lavorazione, producendo preparati che vengono commercializzati in tutto il mondo. La seconda, invece, è l'azienda leader della produzione di taralli (e di molti altri prodotti da forno) in Puglia.

Il trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore ha analizzato i bilanci di aziende legate al turismo come quella agroalimentare, della comunicazione, della moda e della ristorazione, utilizzando un algoritmo per valutare la competitività delle singole aziende. Su 5.800 le attività analizzate, Industria Felix Magazine ha premiato solo le aziende ritenute solvibili o sicure rispetto al Cerved Group Score Impact, un indicatore di affidabilità finanziario che ha tenuto conto degli effetti della pandemia sui vari settori.