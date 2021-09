Covid, nel 2020 a Corato decessi aumentati del 17.5% rispetto al periodo 2015-2019

Nel dicembre scorso, attraverso i dati forniti dall'ufficio anagrafe del Comune, avevamo messo a confronto il numero dei decessi registrati in città nel 2019 - prima della pandemia, per intenderci - e quelli avvenuti da marzo 2020 in poi, quando cioè il Covid aveva fatto la sua comparsa anche dalle nostre parti. L'esito era stato abbastanza impietoso e aveva mostrato chiaramente l'impatto del Coronavirus a Corato. In particolare nei mesi di ottobre e novembre, quando si è verificata la cosiddetta seconda ondata. A corroborare questa tendenza, oggi arrivano anche i numeri diffusi dal Sole 24 Ore sulla base dei dati Istat, l'Istituto nazionale di statistica.

Con una mappa interattiva, il quotidiano ha rappresentato la variazione di mortalità tra il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2020 e la media dello stesso periodo nel quinquennio 2015-2019, in tutti i Comuni italiani, pur precisando ovviamente che «non tutte le morti in più erano dovute alla Covid-19». Secondo dati Istat, a Corato tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020 si sono registrati 413 decessi. Nei cinque anni precedenti, durante lo stesso periodo, se ne registravano 351.4. La variazione è quindi del 17.5%. Nelle città vicine la media della variazione di mortalità è in molti casi simile a quella di Corato (Ruvo 16.2%, Trani 15.9%, Bitonto 15.9%, Molfetta 21.1%, Bari 19%), con le eccezione in positivo di Terlizzi (7%) e in negativo di Andria (38.4%) e Bisceglie (28.2%).