In via Santa Maria lavori in corso per l'apertura del nuovo punto vendita Lidl

La Gdo, grande distribuzione organizzata, si arricchisce in città di una nuova insegna. È quella della Lidl, catena di supermercati di origine tedesca appartenente allo Schwarz Gruppe. L'azienda sta allestendo un punto vendita nei capannoni ubicati tra via Santa Maria e via Santa Faustina Kowalska. L'apertura del grande supermercato potrebbe dare anche nuovo slancio all'intera zona.

Il noto marchio di discount già da alcune settimane sta cercando collaboratori da inserire nello staff del punto vendita di Corato. I ruoli disponibili sono quelli di operatori di filiale e addetti alle vendite. Per quest’ultimo ruolo, sono disponibili anche opportunità per apprendisti e addetti alla vendita 8 ore domenicali. Ci si può candidare compilando un form on line. Le candidature verranno analizzate martedì 21 settembre nel "Recruiting day", una selezione virtuale che sarà svolta dalle 9 alle 18 in modalità digitale attraverso la piattaforma Lidl.

Per candidarsi ai posti di lavoro nel Lidl di Corato occorre il diploma di maturità. Solo per gli addetti vendita apprendisti è richiesta un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Rispetto alle mansioni, gli operatori di filiale si occuperanno, principalmente, della pulizia dei locali, del rifornimento degli scaffali e del supporto alle attività di gestione del supermercato. Gli addetti alle vendite, invece, svolgeranno attività di cassa, di rifornimento merce e di assistenza al cliente. Stessi compiti sono previsti anche per le risorse che opereranno come apprendisti e come addetti vendita domenicali. Per tutte le posizioni aperte nel supermercato di Corato, Lidl offre contratti di lavoro part-time che prevedono remunerazione al minuto.