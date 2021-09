"Un mare di plastica", nel chiostro del Comune il docu-film sull'inquinamento dell’ambiente marino

Oggi alle 19.30 nel chiostro del Palazzo di Città verrà proiettato il docu-film "Un mare di plastica", a cura del Centro Sub Corato Aps Ets. A presentarlo sarà Michele De Gioia, biologo ambientale, operatore subacqueo dell'Arpa Puglia e istruttore del Centro Sub Corato. Seguirà un dibattito. «L'evento, inserito nel programma "Sei la mia città" - spiegano gli organizzatori - ha come obiettivi la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla presenza di micro plastiche nell’ambiente, nei cibi, in medicine, cosmetici e prodotti in genere, e la necessità di combattere l’inquinamento da plastica e micro plastica dell’ambiente marino per preservarne la biodiversità».