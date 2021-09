Ad ottobre un defibrillatore anche nella stazione ferroviaria: lo donerà "Due mani per la vita"

Dal prossimo mese di ottobre anche la stazione ferroviaria di Corato sarà "cardioprotetta", grazie all'installazione di un defibrillatore automatico esterno. A donarlo sarà l'associazione "Due mani per la vita"

«Sin dalla nascita della nostra associazione - spiega il presidente Giuseppe Cialdella - abbiamo avuto come scopo principale quello di insegnare a più persone possibili sia ad effettuare manovre salva vita come quelle del BLS (Basic Life Support) che ad utilizzare defibrillatori automatici (DAE). Dopo quattro anni siamo quindi diventati sempre più un punto fermo della formazione con corsi BLS-d e abbiamo creato all’interno dell'associazione un centro di formazione accreditato dalla Regione Puglia e riconosciuto a livello interazionale come Training Site dell’American Heart Association e da Salvamento Agency. Questo centro di formazione racchiude oltre 20 infermieri che lavorano sul servizio di 118 e in altri reparti d’emergenza, coadiuvati dall’instancabile cardiologo Giuseppe Diaferia direttore della Cardiologia Riabilitativa della Asl BAT, nonchè responsabile medico del Centro di formazione e vicepresidente dell’associazione.

Dopo aver formato oltre mille persone tra personale sanitario e non, e donato quattro defibrillatori al Comune di Corato, anche grazie alla collaborazione di diversi sponsor, ora il progetto di "Due mani per la vita" continua.

«Vogliamo rendere Corato sempre più cardioprotetta - prosegue il presidente dell'associazione - e così, in accordo con la Ferrotramviaria, doteremo la stazione ferroviaria di un defibrillatore interamente donato da noi. Questo luogo è stato scelto per l’alta affluenza di persone che quotidianamente lo frequentano. Il progetto prevede inoltre, sempre per il mese di ottobre, una serie di corsi BLS-d per il rinnovo dei brevetti ai commercianti che precedentemente hanno partecipato e contribuito ai posizionamenti dei defibrillatori in via Duomo, via Castel del Monte, nella villa comunale e in largo Plebiscito, oltre alla formazione di quattro agenti della polizia locale, di due addetti ai servizi cimiteriali e di alcuni impiegati comunali. Vogliamo e crediamo fermamente che debbano esserci sempre più persone in grado di effettuare un massaggio cardiaco e utilizzare un defibrillatore, in modo da evitare il più alto numero di morti improvvise.

Qualora qualche commerciante o professionista che abbia la propria attività o il proprio studio nei pressi di uno dei defibrillatori precedentemente indicati sia interessato a partecipare gratuitamente ai nostri corsi - conclude Giuseppe Cialdella - può contattarci all'indirizzo email duemaniperlavitacorato@gmail.com oppure al numero 338.9593963 del referente del progetto, Luigi Faretra».