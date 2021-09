Poligono Torre di Nebbia, le esercitazioni militari andranno avanti fino a fine ottobre

Si continua a sparare nel Parco dell’Alta Murgia. Oltre al programma già stabilito per la fine di settembre (nelle giornate 27, 28 e 30), proseguiranno anche ad ottobre le esercitazioni militari di tiro a fuoco nella zona del poligono “Torre di Nebbia”, in agro di Corato. Sull’albo pretorio del Comune è stata pubblicata una ulteriore ordinanza di sgombero per i giorni 1, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 ottobre.

Il tema delle esercitazioni militari suscita sempre grande interesse, ancora di più da quando è stato istituto il Parco nazionale dell'alta Murgia, nel territorio del quale ricade lo stesso poligono. Nel luglio scorso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il comandante militare Esercito Puglia, Donato Ninivaggi, hanno infatti firmato i disciplinari d’uso relativi ai poligoni pugliesi, tra cui Torre di Nebbia.

I disciplinari d’uso - che hanno una validità di cinque anni - sono lo strumento con cui sono regolate le attività nelle aree in cui si svolgono le esercitazioni militari e con cui vengono contemplate le esigenze della Difesa, la salvaguardia dell'ambiente e i bisogni della popolazione. Gli accordi siglati recepiscono tutte le normative nazionali ed europee emanate in tema di tutela ambientale e stabiliscono i vincoli sul territorio per la salvaguardia paesaggistica e dei beni di interesse storico culturale.