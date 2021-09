Nello "spezzatino" prodotto dall'autonomia scolastica, quello di oggi a Corato è ufficialmente il primo giorno di scuola. Questa mattina la campanella è suonata al liceo artistico "Federico II - Stupor mundi". Il piazzale è così tornato a riempirsi di studenti anche se, in seguito allo scaglionamento degli ingressi, non si è assistito alla "solita" folla che normalmente si vede dinanzi alle scuole.

Tanti i pendolari arrivati dalle città limitrofe: Andria, Bisceglie, Trani e non solo. I commenti sono unanimi: «C'è sempre tanta gente sui pullman, ma non siamo ammassati come gli altri anni», dice un ragazzo biscegliese che frequenta il terzo anno. «Un viaggio tranquillo», spiega una giovanissima studentessa del primo anno che dovrà attendere la seconda ora per entrare. Ovviamente bisognerà attendere per capire se, effettivamente, sul piano trasporti qualcosa sia cambiato davvero in meglio.

Ciò che emerge dalle voci degli studenti in attesa di entrare in classe è soprattutto l'emozione di riabbracciare i compagni. Per troppo tempo, a causa della didattica a distanza, molti di loro si sono dovuti accontentare di interagire tramite uno schermo. Ma anche chi ha scelto di svolgere una parte dello scorso anno scolastico in presenza è ansioso di tornare a condividere l'aula con i compagni di classe.«È un'emozione gigante» dice una ragazza andriese dell'ultimo anno. «Finalmente potrò rivederli in carne e ossa».

Dopo il liceo artistico che ha inaugurato l'anno scolastico, domani toccherà all'Itet Tannoia, al comprensivo Battisti-Giovanni XXIII e al circolo didattico Fornelli. Giovedì 16 torneranno in classe gli studenti dell'istituto Oriani-Tandoi e del comprensivo Cifarelli-Santarella. Venerdì 17 sarà la volta del comprensivo Imbriani-Piccarreta, mentre lunedì 20 inizierà l'anno scolastico per il comprensivo Tattoli-De Gasperi.