​Annalisa D’Introno eletta rappresentante "young" del Distretto Sud-Est​ Fidapa

Domenica scorsa a Trani si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche distrettuali della Fidapa. Nell’occasione è stata eletta per il biennio 2021/2023, in qualità di rappresentante young del Distretto sud est (Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia), la socia coratina Annalisa D’Introno. Laureata in scienze della formazione primaria, è socia attiva nelle attività della Fidapa di Corato dal 2015 e ha già partecipato a molti progetti di sezione.

«Per il programma di attività riguardanti il biennio 2021 /2023 - fanno sapere dalla Fidapa - Annalisa D’Introno intende programmare, per le giovani, una serie di attività che porteranno al raggiungimento del benessere psico-fisico, sviluppando aree di interesse riguardanti lo sport, l’alimentazione, l’ambiente, con lo scopo di trovare un equilibrio tra mente e corpo e soddisfare, così, il benessere della persona. L’attività di promozione ed informazione sui predetti temi, dopo due anni di pandemia, vuole risvegliare nella gente il bisogno di pensare a se stessa nell’interesse della propria salute, senza dimenticare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Il nostro obiettivo è raggiungere il massimo risultato con incontri ed eventi supportati dalla presenza di esperti del settore, che con il loro intervento devono darci stimoli e consigli».