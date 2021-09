Gli aerei. Le torri. Il crollo. La paura. E la consapevolezza che dinanzi ai nostri occhi stesse accadendo qualcosa di gigantesco. Sono trascorsi vent'anni da quell'11 settembre 2001 che ha avuto un enorme impatto sul mondo e quindi, più o meno direttamente, sulle nostre vite. Impossibile non ripensare a quei momenti, impossibile non ricordare le sensazioni provate nel preciso istante in cui ciascuno di noi - strappato di colpo a ciò che stava facendo - è stato catapultato in quello che sembrava un film. Per tenere viva la memoria, anche CoratoLive.it - come stanno facendo in questi giorni tanti media in Italia e nel mondo - ha chiesto ad esponenti di vari ambiti professionali di raccontare dove si trovassero e cosa stessero facendo quando, vent'anni fa, hanno ricevuto la notizia dell'attentato. Nel video, il racconto dell'attrice Ivana Lotito; dell'amministratore delegato di Granoro, Marina Mastromauro; del tenore Cataldo Caputo; del presidente del Consiglio comunale, Valeria Mazzone; del giornalista Franco Tempesta e dell'insegnante istituto comprensivo "Imbriani-Piccarreta", Anna Bucci. E voi lettori dove eravate? Ditelo nei commenti.