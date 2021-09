Salvaguardia idraulica dell'abitato: in arrivo un milione per il quarto stralcio in via Lago Baione

C'è anche Corato tra i Comuni beneficiari dei contributi ministeriali per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Secondo la graduatoria pubblicata l'altro giorno dal Ministero dell’Interno, nella nostra città arriverà un milione di euro. Questa cifra andrà ad aggiungersi al milione e mezzo già finanziato nel 2016 con fondi Por della Regione Puglia, per un totale di due milioni e mezzo. L'opera per cui verrà impiegata questa somma è il quarto stralcio del progetto di salvaguardia idraulica dell'abitato. Nel dettaglio, verrà realizzato un bacino di convogliamento delle acque in via Lago Baione, nella zona a ridosso del ponte su cui transitano i convogli della Ferrrovia Bari Nord.

Il progetto. L’intervento di salvaguardia idraulica dell'abitato - IV stralcio è stato finanziato originariamente dalla Regione Puglia per un milione e mezzo di euro a valere sui fondi Por Puglia 2014/2020 - Asse V - Azione 5.1 - Sub-Azione 5.1.b. Successivamente è stato necessario rimodulare il quadro economico dell’intervento per sopravvenute esigenze tecniche. Con nota del 3 luglio 2020, i progettisti incaricati hanno trasmesso il quadro tecnico economico di progetto rimodulato, dal quale è emersa la necessità di un finanziamento integrativo di un milione di euro per poter rendere funzionale l’intervento. Il 14 settembre 2020 il Comune ha quindi fatto richiesta, ai sensi della legge 145/2018, del contributo integrativo di un milione di euro per l’anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, sono stati individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e tra questi quelli finanziati con risorse disponibili per l'anno 2021. Il progetto del Comune di Corato non è stato finanziato per mancanza di fondi. Poi, pochi giorni fa, la notizia dello scorrimento della graduatoria e l'inserimento del Comune di di Corato tra i destinatari del contributo. Ora i Comuni beneficiari devono confermare l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro il 16 settembre. Attualmente il progetto è in attesa di ottenere il provvedimento autorizzativo unico regionale, mentre la conferenza di Servizi decisoria per il Paru è stata convocata per il prossimo 28 settembre. Successivamente si potrà procedere alla redazione del progetto esecutivo e a indire la gara d’appalto dei lavori.