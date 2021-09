Il Lions apre l'anno sociale parlando di Aldo Moro

Venerdì 10 settembre alle 19.30 nell’agriturismo San Giuseppe si terrà il primo evento della nuovo anno sociale 2021-2022 del Lions Club Castel Monte Host. Il tema della serata sarà “Aldo Moro: La storia d’Italia dalla Costituente ad oggi”. La relazione sarà a cura dell’On. Gero Grassi (Deputato XV-XVI-XVII legislatura) preceduto dai saluti istituzionali del presidente del Lions Club Castel del Monte Host, Francesco Leone.

«Il convegno verterà su una lettura critica e non scontata della storia d’Italia dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri tramite la storia della vita personale e politica di Aldo Moro, grande politico e statista democristiano e pugliese di nascita» spiegano gli organizzatori. «L’evento si inserisce nel più ampio programma di eventi del Club che nei prossimi mesi tratterà argomenti quali l’ambiente, l’arte, la cultura, la salute e altri ancora, in un’ottica di arricchimento personale e conoscenza del mondo che ci circonda, senza dimenticare lo spirito di servizio incarnato dal motto lionistico “We serve”. L’attività del Lions Club Castel del Monte Host nell’anno sociale che si apre andrà a dare forma anche al motto della attuale Governatrice del Distretto 108 AB Puglia, Flavia Pankiewicz, con il suo “Facciamoci ponte”, in questo mondo mirando a legare il mondo Lions con il resto della società e viceversa a ricevere dall’esterno spunti interessanti per la crescita della nostra organizzazione».

La serata è aperta a tutti nel rispetto delle norme anti Covid per gli eventi all’aperto, nella prima parte convegnistica; per la eventuale permanenza a cena è invece necessario contattare l’organizzazione del Club (348.4726017 - lc.casteldelmontehost@gmail.com).