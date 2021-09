Una messa sul sagrato di Santa Maria Greca per il nuovo parroco don Vincenzo Bovino

La nomina è arrivata nel giugno scorso. Ma è oggi che la comunità parrocchiale accoglierà ufficialmente nel suo nuovo ruolo. Questa sera alle 19.30, sul sagrato della chiesa Santa Maria Greca, si terrà un celebrazione eucaristica in occasione della immissione canonica del nuovo parroco don Vincenzo Bovino. La messa sarà presieduta da Mons. Leonardo D'Ascenzo e concelebrata dai sacerdoti della zona pastorale San Cataldo. Don Vincenzo succede a don Sergio Pellegrini, nominato vicario generale della Diocesi.

In occasione della cerimonia religiosa, la circolazione dei veicoli sarà vietata dalle 15 alle 22 sul tratto di corso Garibaldi a partire dall’intersezione di via Santa Maria Greca/via San Vito sino a via Luisa Piccarreta; sul tratto di Via Rosmini compreso tra via Goffredo Mameli e corso Garibaldi; sul tratto di corso Garibaldi compreso tra via Confalonieri e via San Vito. Chiunque abbia già l’auto in sosta in questo tratto di corso, è autorizzato a percorrerlo per uscire solo da via San Vito. Sono autorizzati alla circolazione solo i residenti o coloro che hanno necessità di rivolgersi alle attività economiche presenti, pur rimanendo l’obbligo di uscire a fine necessità da via San Vito.