Fino a qualche anno fa la xylella sembrava un problema lontano, che non poteva interessarci. Negli ultimi tempi, invece, il campanello d'allarme è suonato anche da queste parti, complici il focolaio di Canosa (fortunatamente circoscritto) e l'arrivo del batterio nel sud Barese.

Ieri sera un incontro, davanti al santuario Madonna delle Grazie, è servito per fare il punto della situazione e illustrare quali passi avanti sono stati fatti in campo fitosanitario, come agire per fronteggiare il virus e soprattutto per ricordare la parola d'ordine: prevenzione.

Prevenzione importante per scongiurare l'arrivo di una vera e propria calamità, al momento senza cura, che rischia di travolgere - secondo gli esperti intervenuti - la nostra economia, molto influenzata, per l'appunto, dalla coltivazione della "Coratina".

L'incontro "La Xylella non va in ferie", moderato da Carlo Sacco, è stato introdotto da Tommaso Loiodice, presidente di Unapol. Dopo i saluti del sindaco De Benedittis, del padrone di casa Don Antonio Maldera e del presidente del collegio periti di Bari Ettore Zucaro, si sono susseguiti i preziosi interventi dei due relatori principali: il dottor Pierferderico La Notte, ricercatore del Pnr e Paolo Leoci, presidente regionale dell'associazione "No Xylella - Sì Produttività", comitato costituito in Puglia da aziende olivicole, aziende olearie e aziende agrituristiche.