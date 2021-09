Trasformare gli oggetti che il mare porta a riva - compresi i rifiuti che sempre più spesso popolano i nostri litorali - in opere d'arte. Ventidue alunni del liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato hanno stimolato così la propria creatività, contribuendo a ripulire la battigia di un tratto di costa di Zapponeta. Il progetto si intitola "Ecodesign al mare" ed è un Pon dell'istituto coratino che rientra nel "Piano scuola estate 2021", voluto dal ministro all'istruzione Bianchi per vivere la scuola nel periodo estivo, dopo un anno e mezzo di Covid che ha, di fatto, minato la socialità degli studenti.

«Il progetto ha avuto anche la finalità di far socializzare i ragazzi» racconta Donatella Di Bisceglie, la docente esperta esterna del Pon coadiuvata da Porzia Volpe. «Venivano da un anno e mezzo di pandemia e le occasioni per stare insieme sono state poche. "Ecodesign al mare" è servito anche per riprendere in mano le competenze laboratoriali e conoscere il territorio. Ospiti del lido "Oasi degli Angeli" di Zapponeta, i ragazzi di primo e secondo superiore hanno raccolto plastica, lattine ma anche conchiglie e rametti per costruire opere che hanno abbellito la struttura. «Il 23 è stato presentato il progetto a scuola - racconta Di Bisceglie - poi ci siamo recati a Zapponeta per quattro giorni, lavorando con gli scarti naturali e non del mare. Il 28 abbiamo installato una scultura cinetica fatta di plastica e retta da tergicristalli che rappresenta una medusa».