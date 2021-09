«La sede della Neuropsichiatria dell'infanzia non è idonea, trasferite l'ambulatorio»

«La sede in cui si trova la Npia (Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) di Corato non è idonea, l'ambulatorio va trasferito al più presto ». La denuncia arriva dal sindacato Usppi ed è stata inoltrata il 1° settembre scorso ai vertici della Asl Bari (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) e al sindaco De Benedittis.

«Denunciamo la grave situazione dei locali che ospitano la Npia di Corato, sita in viale Cadorna, che a seguito di ispezioni effettuate sono stati ritenuti non idonei a far data 19 dicembre 2019» si legge nella nota firmata dal segretario generale Usppi, Nicola Brescia, e dal segretario provinciale, Giuseppe Cascarano. «Pertanto viene chiesto lo spostamento presso altra sede, atteso che non è possibile attuare nessuna risoluzione tecnica per la messa a norma».

«Alla luce della gravità della situazione - prosegue la sigla sindacale - poiché anche il direttore Spp Asl Bari ne chiede e ne conferma la chiusura in risposta a email inviata dalla direzione della Npia Asl Bari in data 24 giugno 2021, in quanto pericolosa per gli operatori i piccoli pazienti ed utenza, si chiede che immediatamente venga individuata altra sede dove trasferire la Npia di Corato, al fine di evitare interruzione di pubblico servizio».

Nell'ambulatorio, ubicato da alcuni anni nella sede di viale Cadorna, lavorano circa quindici operatori tra medici, psicologi, assistenti sociali, educatori e terapisti. Una equipe che segue un vasto numero di piccoli pazienti. «Sono trascorsi oltre due anni senza che nulla sia stato fatto, con una sorta di immobilismo» conclude l'Usppi. «Se la presente denuncia non verrà presa in debita considerazione, produrremo esposto-denuncia agli organi competenti».