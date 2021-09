Il Cibus di Parma parla coratino: 6 aziende agroalimentari del territorio presenti in fiera Copyright: n.c.

Il Cibus di Parma parla coratino con ben 6 aziende del settore agroalimentare della nostra città presenti con il proprio stand. In tutto sono 18 le attività del Barese in fiera: un terzo, dunque, arriva da Corato. Ovviamente il settore trainante è quello olivicolo con tre aziende a rappresentarci: Ribatti, Oleificio Sannicola e Sud Italia Alimentari. Seguono la pasta e i prodotti da forno con Riscossa e Fiore di Puglia. Infine, per i prodotti caseari, è presente Caseificio Maldera.

Il Cibus è probabilmente la fiera agroalimentare internazionale più importante d'Italia. Quella che si terrà fino al 3 settembre è la 20esima edizione e quest'anno ospita circa 2mila aziende provenienti da tutto il territorio italiano. Dalle grandi eccellenze ai piccoli birrifici, saranno presentati 500 nuovi prodotti. Una grande vetrina, soprattutto per creare legami con i mercati esteri. Sono attesi almeno 40mila buyer da tutto il mondo. L'esposizione è stata inaugurata, tra gli altri, dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Interverranno anche i ministri Di Maio, Patuanelli e Giorgetti.