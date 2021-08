"La Xylella non va in ferie", un incontro-dibattito all'Oasi

Si parlerà di Xyella nell’incontro in programma venerdì 3 settembre alle 19 sul piazzale antistante il santuario della Madonna delle Grazie, all’Oasi di Nazareth. All’incontro, intitolato "La Xylella non va in ferie" - dopo i saluti del presidente Unapol, Tommaso Loiodice; del sindaco Corrado De Benedittis; di Don Antonio Maldera, parroco del santuario Madonna delle Grazie e di Ettore Zucaro, presidente del collegio periti agrari e periti agrari laureati della provincia di Bari - interverranno Pierederico La Notte, ricercatore CNR, e Paolo Leoci, presidente del comitato regionale "No Xyella, sì produttività. Le conclusioni saranno affidate a Tommaso Loiodice. Modena Carlo Sacco.