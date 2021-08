"Cerimonia delle candele", la Fidapa si riunisce e rinnova il suo impegno

Giovedì scorso, ai piedi di Castel del Monte, presso Taverna Sforza 1910, le presidenti delle sezioni di Andria e Corato della Fidapa, Anna Zaccaro e Teresa De Meo, hanno rinnovato il sodalizio celebrando insieme la "cerimonia delle candele", il più importante evento dell’anno sociale.

La cerimonia è il momento in cui le socie si riuniscono per rievocare memorie storiche e per omaggiare una delle organizzazioni più influenti del mondo, la Federation of Business and Professional Women. È l’evento che consente alle socie di unirsi idealmente a tutte le sorelle delle altre sezioni d’Italia e del mondo, impegnate come loro a promuovere principi di sorellanza, l’empowement femminile, l’affermazione sociale della donna, nonché particolarmente attive nel sensibilizzare l’opinione pubblica alle problematiche legate alla discriminazione di genere.

Nonostante il duro periodo di crisi sanitaria che ha costretto le socie a collaborare quasi sempre a distanza, le due sezioni hanno realizzato alcuni progetti, anche condivisi con altre sezioni, in pieno spirito collaborativo, dimostrando di saper far squadra e alimentando il sentimento di amicizia e la complicità che ha contraddistinto il biennio, iniziato nel 2019.

Durante la cerimonia, suggestiva e coinvolgente, sono state presentate le nuove socie delle due sezioni. La cerimonia è stata celebrata alla presenza della neo eletta BPW Executive Finance Officer e BPW International Legal Advice Task Force Chair, l’avv. Eufemia Ippolito, della vice presidente ndella Fidapa, Fiammetta Perrone, della tesoriera del Distretto Sud-Est della Fidapa, Elisabetta Grande. Si sono unite le socie delle vicine sezioni di Bisceglie e Trani.