Scuola, a Corato 200mila euro per lavori di adattamento di spazi e aule didattiche

Il Comune di Corato è stato ammesso a finanziamento per 200mila euro per i "lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico". L'Avviso pubblico era rivolto agli enti locali per lavori di edilizia leggera e affitti di spazi per la didattica. Le candidature, aperte dal 6 al 13 agosto, sono state divise secondo tre differenti tipologie di interventi: affitti e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari, lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule. Per la prima sezione sono stati ammessi a finanziamento 260 enti locali tra province, città metropolitane e Comuni, per un totale di oltre 26.645.000 euro. Per i noleggi sono 247 le proposte ammesse in tutta Italia: in questo caso i finanziamenti ammontano a oltre 43 milioni di euro. Per la messa in sicurezza, infine - la tipologia di intervento che riguarda Corato - sono stati presi in considerazione i progetti di 1.299 enti, per un totale di oltre 175 milioni di euro.