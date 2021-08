Festa patronale, bancarelle presenti anche martedì 24

Un giorno in più per le bancarelle. Domani, martedì 24 agosto, giorno del concerto di Enzo Avitabile,fuori programma della festa patronale - gli ambulanti continueranno ad operare sui posteggi in cui hanno lavorato da sabato scorso. La richiesta è stata formalizzata da CasAmbulanti e poi accettata dal sindaco De Benedittis.

«Un giorno in più - afferma il presidente CasAmbulanti e firmatario della richiesta, Savino Montaruli - che rappresenta un enorme segnale di vicinanza umana e di solidarietà ad una categoria, quella dei fieristi, ferma nella propria attività da un anno e mezzo ed ancora oggi emarginata e umiliata in alcuni Comuni, come avvenuto in quelli della Provincia Barletta Andria Trani dove è mancato non solo il coraggio di ottemperare alle norme che prevedono lo svolgimento delle feste patronali commerciali ma dove il senso di distacco umano dalla categoria è stata un’aggravante che gli ambulanti non dimenticheranno e che deplorano. L’ottima organizzazione e l’efficienza della macchina comunale, con il Comando della Polizia Locale di Corato, guidata dal Comandante dott. Giuseppe Loiodice, a svolgere un delicatissimo lavoro organizzativo e preventivo, sta consentendo di contemperare il diritto al Lavoro con il giusto e doveroso desiderio della cittadinanza di vivere in sicurezza la propria festa locale» conclude Montaruli.