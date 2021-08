Un lento ritorno al passato recente, quello del pre-Covid. Così la città festeggia San Cataldo nel giorno più intenso, il secondo della tre giorni dedicata al Santo Patrono. Non c'è ancora la triplice processione, elemento importante della componente religiosa, vietata dalla Cei e dalla diocesi, ma tornano tutte le altre tradizioni "laiche" come le bancarelle, le giostre e i fuochi pirotecnici, arricchiti dagli artisti di strada e dal concerto in cassarmonica della banda di Conversano.

I coratini hanno celebrato la loro festa scendendo in strada e affollando il corso cittadino. In piazza Cesare Battisti è stata replicata la concelebrazione all'aperto dello scorso anno, con la presenza del vescovo Leonardo D'Ascenzo e di tutto il clero della città. In prima fila l'attuale amministrazione, al suo primo San Cataldo, non senza rogne, difficoltà e polemiche. Assieme a loro, davanti al palco installato per la funzione, i presidenti delle associazioni dei coratini a Torino e Grenoble.

La messa in onore di San Cataldo ha lasciato il testimone all'orchestra di fiati Ligonzo di Conversano, diretta dal Maestro Angelo Schirinzi, che si è esibita all'interno della cassarmonica con un sunto del Turandot di Puccini. Questo è il primo appuntamento della rassegna bandistica diretta dal Maestro Aldo Caputo. Le ultime note hanno accompagnato la gente verso la stazione dove, dopo un anno di assenza, sono tornati i fuochi pirotecnici.

Si chiude con le luci colorate e i nasi all'insù, la seconda giornata dedicata al Santo Patrono. Oggi la doppia celebrazione eucaristica in chiesa Matrice, alle 10 e alle 19, mentre martedì il "fuori programma" con Enzo Avitabile chiuderà la festa.