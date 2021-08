"Pedalando con i Santi": alla lenta riscoperta della città

Nel programma dei festeggiamenti in onore del patrono San Cataldo sono ormai cinque anni che il circolo locale di Legambiente propone la biciclettata “Pedalando con i Santi”. L’appuntamento è per domani, domenica 22, in piazza Cesare Battisti a partire dalle 7.30, in prossimità della parrocchia Incoronata.

«La manifestazione - dicono dal circolo Angelo Vassallo - è organizzata per promuovere mediante una mobilità lenta la (ri)scoperta di luoghi e spazi della nostra città che viviamo spesso in modo abitudinario, senza, talvolta, conoscerne storia e le testimonianze conservate. La manifestazione vuole quindi essere occasione per ritornarci, ponendo più attenzione al nostro patrimonio culturale. La biciclettata non è di tipo agonistico o sportivo, è aperta a tutti senza alcun costo di iscrizione: è necessario solo inforcare una bicicletta per conoscere gli angoli della nostra città. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di una bicicletta di qualsiasi tipo purché funzionante e sottoscrivere una liberatoria per la partecipazione alla manifestazione.

Quest’anno l’itinerario si articola in quattro momenti: partenza da piazza Cesare Battisti alle ore 8. La prima tappa prevede la sosta presso la chiesetta San Vito. Per poter avere accesso alla visita all’interno è necessario essere in possesso di green pass valido, come da disposizioni vigenti. Si prosegue seguendo un percorso che prevede ulteriori visite a Torre Scannagatta e all’ulivo secolare, per concludersi poi presso la Chiesa Matrice. Il percorso è agevole ed è aperto a tutti. I minorenni per partecipare dovranno essere accompagnati da un maggiorenne. Si invita a rispettare il distanziamento, a portare con sé la mascherina e una borraccia d’acqua che potranno essere utili nel corso della manifestazione. Si consiglia di verificare la funzionalità della propria bicicletta per prevenire eventuali guasti nel corso del percorso».

«Con questa manifestazione i cittadini scoprono gli spazi storico culturali della nostra città» afferma la presidente del circolo, Nadia Saltarelli. «Tutto questo è possibile creando sinergie e collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini. Legambiente è promotrice di questi processi sociali per promuovere stili di vita sostenibili e la valorizzazione della nostra città».

Intanto si preannuncia un periodo intenso per l’associazione ambientalista di eventi e campagne: il Circolo infatti è attualmente impegnato nella programmazione di ulteriori attività socio-ambientali aperte al territorio.