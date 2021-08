San Cataldo 2021, è la festa dei ritorni

È la festa dei ritorni. Torna la "macchina" di San Cataldo, tornano le bancarelle e il luna park (anche se soprattutto la presenza delle giostre ha suscitato un vivace dibattito in città), tornano i fuochi d'artificio e le bombe al mattino. Infine, torna anche il fuori programma del martedì con il concerto di Enzo Avitabile (già tutto esaurito). I contagi, in pratica, lasciano fuori "solo" le processioni, con il programma religioso ancora ridimensionato. Ecco, in estrema sintesi, San Cataldo 2021, la tre giorni di celebrazioni in onore del santo patrono che comincia oggi.

I festeggiamenti inizieranno con il solito fragore delle "bombe" al mattino, per poi proseguire nel pomeriggio con la celebrazione in Chiesa Matrice. La giornata centrale sarà quella di domani. Alle 8.30 si terrà "Pedalando con i Santi", la biciclettata a cura di Legambiente con raduno in piazza Cesare Battisti, mentre alle 19.30 è prevista la solenne concelebrazione in piazza Cesare Battisti, presieduta da Mons. Leonardo D’Ascenzo, con la partecipazione di tutto il clero, delle autorità civili e militari, della Deputazione Maggiore, delle confraternite e delle associazioni religiose. Quanto alla parte più folkloristica, sempre domenica dalle 18 alle 24 sono in programma spettacoli itineranti nella zona di piazza Vittorio Emanuele. Alle 22 toccherà all'esibizione della banda musicale di Conversano in piazza Cesare Battisti e alle 23.30 via allo spettacolo pirotecnico nei pressi della stazione ferroviaria.

La statua del patrono sarà posizionata nella "macchina" di San Cataldo, in largo Plebiscito, dove verrà esposta per tutta la durata della festa. Le bancarelle e le giostre per bambini saranno posizionate lungo il corso e in largo Plebiscito, rispettando le norme anti-Covid a cominciare dal distanziamento tra uno stallo e l'altro. Il luna park verrà invece allestito, come sempre, nel piazzale in via Sant’Elia, a fianco del parco comunale.



Il programma

21 agosto

8.30 - Inizio festeggiamenti. Lancio di bombe

Chiesa Matrice

18.30 - Rosario

19.00 - Solenne celebrazione eucaristica

22 agosto

8.00 - Lancio di bombe

8.30 "Pedalando con i Santi": biciclettata a cura di Legambiente con raduno in piazza Cesare Battisti

Chiesa Matrice

10.00 - Celebrazione eucaristica

12.00 - Celebrazione eucaristica

Dalle 18 alle 24 - Spettacoli itineranti (nella zona di piazza Vittorio Emanuele) a cura di EDC Circus Artist

19.30 - Solenne concelebrazione in piazza Cesare Battisti, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo e la partecipazione di tutto il clero, delle autorità civili e militari, della Deputazione Maggiore, delle confraternite e delle associazioni religiose

22.00 - Esibizione della banda musicale di Coversano, rassegna "A tubo!", in piazza Cesare Battisti

23.30 - Spettacolo pirotecnico nei pressi della stazione ferroviaria

23 agosto

Ore 8.00 - Lancio di bombe

Ore 10.00 - Celebrazione eucaristica in chiesa Matrice

Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica in chiesa Matrice



Le disposizioni per la viabilità

Vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nonché la rimozione degli stessi, su Largo Plebiscito a partire dal numero civico 14 e sino al numero 26 nonché su tutta l’area che circonda il monumento a “M. R. Imbriani” a partire dalle ore 06,00 del 19 agosto e sino alle ore 24,00 del 25 agosto p.v. per l’allestimento del piccolo luna park per bambini;

Vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nonché la rimozione degli stessi, su Corso Cavour, Piazza V. Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza C. Battisti, Piazza Matteotti, Via Duomo, via Roma, Vico I Lops, Vico II Lops, Via Chiesa Matrice, Via Santa Caterina e Via Madonna della Nova nei giorni 21, 22 e 23 agosto c.a., dalle ore 08,00 del mattino sino alle ore 02:30 del giorno successivo e, comunque, fino a cessate esigenze;

Vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nonché la rimozione degli stessi, su via Dante, tratto compreso tra via Boccaccio e piazza C. Battisti e precisamente la carreggiata che circoscrive la statua del Redentore, nei giorni 21, 22 e 23 agosto c.a. dalle ore 16,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, riservando la stessa area a servizio dei veicoli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Associazioni di Volontariato per attività socio sanitarie a quanti autorizzati e strettamente legati agli eventi in programma;

Vietata la sosta di tutti i veicoli nonché la rimozione degli stessi, su Largo Plebiscito a partire dal numero civico 40 e sino a tutto il numero civico 45, dalle ore 06,00 alle ore 24,00 del 20 agosto c.a. per consentire al Comitato organizzatore della festa di poter allestire quella che tradizionalmente viene chiamata “Macchina di San Cataldo”;

Vietata la sosta dei veicoli nonché la rimozione degli stessi, su Largo Plebiscito a partire dal numero civico 36 e sino a tutto il numero civico 49, dalle ore 06,00 del 21 agosto alle ore 02,30 del 24 agosto c.a.. Si salvaguardia da questa disposizione il posteggio per disabili esistente su questo tratto di Largo Plebiscito;

Vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nonché la rimozione degli stessi, su Corso Mazzini (Corsia laterale) nel tratto compreso tra Via Bove e Piazza Simon Bolivar dalle ore 06,00 del 21 agosto alle ore 02,30 del 24 agosto pv.;

Vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nonché la rimozione degli stessi, su Piazza Simon Bolivar nel tratto compreso tra Via Luigi Tarantini e Largo Plebiscito (Tratto che fiancheggia la Parrocchia San Giuseppe) dalle ore 06,00 del 21 agosto alle ore 02,30 del 24 agosto pv.;

Vietata la sosta di tutti i veicoli nonché la rimozione degli stessi, su Via “M.R. Imbriani” a partire dal numero civico 2 e sino a tutto il numero civico 8, dalle ore 06,00 del 21 agosto alle ore 02,30 del 24 agosto c.a.. Non vi esclude la possibilità che la suddetta area possa essere occupata eventualmente da mezzi di soccorso, veicoli appartenenti agli organi di polizia, da strutture destinate all’organizzazione della fiera che si svilupperà lungo i corsi cittadini.