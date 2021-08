Tra i banchi in sicurezza, a Corato 337mila euro. La ripartizione per ciascun istituto

Sono stati ripartiti, con un decreto del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis per garantire l'avvio dell'anno 2021/2022 in sicurezza. Fondi in arrivo anche per le scuole di Corato, per un totale di 337.182,23.

Nel dettaglio: istituto Oriani-Tandoi 57.667,76 euro; Itet Tannoia 54.081,94 euro; liceo artistico Federico II 57.381,02 euro; comprensivo Imbriani-Piccarreta 30.328,23 euro; comprensivo De Gasperi 39.905,66 euro; comprensivo Battisti-Giovanni XXIII 27.670,38 euro; comprensivo Cifarelli-Santarella 38.338,04 euro; circolo didattico Fornelli 31.809,20 euro.

Si tratta di risorse che i dirigenti scolastici potranno utilizzare per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale o degli ambienti, ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare gli strumenti digitali, per favorire l'inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell'offerta formativa. I fondi si potranno utilizzare anche per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica. Si potranno acquistare strumenti per l'aerazione e quanto ritenuto utile per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno degli Istituti. Con il decreto firmato, ora all'esame, degli organi di controllo, viene resa nota la somma a disposizione di ciascuna scuola.

L'assegnazione dei fondi avverrà nei prossimi giorni insieme all'invio di una apposita nota che il Ministero dell'Istruzione fornirà alle scuole con le istruzioni operative per l'utilizzo delle risorse. Sarà previsto un supporto attraverso l'help desk per l'emergenza.

«La ripartizione effettuata dal ministero dell’Istruzione dei 350 milioni di euro stanziati nel Decreto Sostegni bis aggiunge un nuovo, fondamentale tassello per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico 2021/22» afferma Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione quota Lega. «Questo provvedimento, infatti, permette a ogni istituto che ne aveva fatto richiesta di sapere quanto denaro avrà a disposizione per intervenire all’interno dei propri edifici e nell’ambito della propria comunità scolastica. Il tutto, ovviamente, nel solco delle linee guida ministeriali ma nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuna scuola. Con i fondi stanziati, che saranno materialmente a disposizione degli istituti nel giro di pochi giorni, si potrà acquistare - prosegue - dispositivi di aerazione, ventilazione meccanica e sanificazione, potenziare l’offerta rivolta agli studenti disabili o con bisogni educativi speciali, procedere a interventi di contrasto della dispersione scolastica. E, ancora, lavorare per una migliore e più sicura ripartizione degli spazi interni ed esterni degli edifici e procedere all’acquisto di materiale per il monitoraggio e il tracciamento del virus. Si tratta di fondi ingenti che, insieme alla prosecuzione della campagna vaccinale e a una maggiore preparazione complessiva del sistema scuola, dovrebbero scongiurare qualsiasi ipotesi di interruzione della didattica nel corso dell’anno scolastico. Su questo - conclude Sasso - l’impegno mio personale e della Lega a supporto del Ministero e del Governo sarà massimo».