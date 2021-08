Green Pass, a Corato clienti e titolari d'accordo: «È importante». Ma c'è chi non rispetta le regole

Green pass? Sì, grazie. È questa l'impressione che si ha in città dopo aver ascoltato diversi titolari di attività obbligate a richiedere il certificato verde e i clienti che devono esibirlo. Palestre, bar con saletta interna, ristoranti che ospitano i propri avventori al chiuso, cinema: (quasi) tutti dicono sì alla misura voluta dal governo per contenere la pandemia, non solo per evitare multe salate o la chiusura dell'esercizio ma anche per evitare di abbassare nuovamente le serrande.

Se moltissimi titolari di attività e utenti si dichiarano favorevoli al green pass, c'è una piccola fetta che non rispetta le regole: ad esempio chi non controlla la validità del green pass con l'apposita app. È accaduto ad una nostra lettrice che, nonostante abbia chiesto più volte di esibirlo, non ha ricevuto il check da parte del personale e del titolare dell'esercizio commerciale, operazione obbligatoria per legge.

«Noi siamo tra le categorie più colpite dal Covid, - dice Massimo Procacci dell'omonimo ristorante che non ha a disposizione coperti all'esterno - e siamo anche quelli che più di tutti vorrebbero che questa storia finisca il prima possibile. Non vogliamo chiudere ancora perché sarebbe la fine. Quindi, ben venga il green pass». «Noi abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo. - continua - Proprio questa mattina ho rifiutato la prenotazione di un gruppo con una persona non vaccinata. È stata la prima volta dal 6 agosto».

A Procacci fa eco Antonio dello Shaday. Uno dei suoi due bar ha una saletta interna dove potersi accomodare. «Tutti stanno rispettando le regole e molti hanno voglia di mostrare il certificato. Qualche mosca bianca c'è: ieri mattina un signore sprovvisto di green pass si era seduto al tavolo. Ovviamente l'abbiamo invitato ad alzarsi. Credo che sia una questione di rispetto verso il prossimo: in casa propria ognuno può fare come vuole ma in un locale pubblico bisogna attenersi alle regole».

Tra abbonamenti e clienti fedeli, discorso un po' diverso va fatto per le palestre. Antonio Garofano, titolare di Wellness Garden spiega: «Abbiamo implementato le misure di sicurezza richiedendo ai nostri clienti una copia del green pass che archiviamo per rendere più rapide le operazioni di ingresso. Per quanto riguarda gli abbonamenti abbiamo comunicato tempestivamente le nuove normative, c'è chi ha scelto di non rinnovare l'abbonamento e chi ha pagato soltanto i giorni effettivamente utilizzati fino al 6. Non tutti sono stati felici di questa scelta, c'è addirittura chi mi ha strappato l'abbonamento davanti ai miei occhi».

«In questo modo siamo tutti più tranquilli e possiamo tornare presto alla normalità. - spiega Garofano - L'alternativa? Chiudere di nuovo e non ce lo possiamo permettere. L'introduzione del green pass è stato un forte stimolo a vaccinarsi. Bisognerebbe capire, però, che il vaccino non deve essere fatto per ottenere il green pass ma per la sicurezza propria e di chi ci sta intorno». Una riflessione che trova riscontro nei dati dell'hub. Sono tante le richieste di prenotazioni da quando il governo ha confermato l'adozione del certificato verde.