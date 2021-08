Referendum per l’abolizione della caccia, raccolta firme anche a Corato

Il movimento politico “Ora - Rispetto per tutti gli animali” ha avviato anche a Corato una raccolta firme per il referendum finalizzato all’abolizione della caccia. Un’iniziativa apolitica, dal taglio unicamente civico, che richiede a gran voce la raccolta di adesioni dei cittadini che condividono il medesimo intento.

Due i requisiti referendari: abrogazione art. 842: concede ai cacciatori di entrare armati e sparare all'interno delle proprietà private; modifica L. 157/92: abrogazione della caccia ludica e sportiva, si lasciano in piedi gli articoli a protezione della fauna selvatica e gli abbattimenti selettivi da parte dello Stato (solo qualora altri metodi di contenimento non abbiano prodotto risultati soddisfacenti).

In città saranno allestiti dei banchetti per la diffusione informativa e la promozione della raccolta firme in favore del referendum. Ecco date e luoghi (sempre dalle 20 alle 22): 19 agosto via Duomo; 24 agosto via Duomo; 29 agosto piazza Di Vagno; 2 settembre via Duomo; 4 settembre via Prenestina (mercato dalle 9 alle 12); 14 settembre piazza Di Vagno; 19 settembre piazza Sedile; 23 settembre via Duomo; 25 settembre via Prenestina (mercato dalle 9 alle 12; 30 settembre piazza Di Vagno; 5 ottobre via Duomo; 12 ottobre piazza Di Vagno.

«La volontà di approdare al referendum - spiegano i promotori dell'iniziativa - nasce dalla volontà di tutelare gli stessi cittadini privati: “ogni anno in media 26 persone all’anno muoiono per colpo d’arma da fuoco, a cui si aggiungono un centinaio di feriti. Si tratta spesso di persone coinvolte nell'attività venatoria, ma occasionalmente anche di persone del tutto estranee a essa, come escursionisti, cercatori di funghi e castagne, agricoltori, podisti, ciclisti ecc. Gli stessi incidenti stradali avvengono spesso per via di animali, che fuggono disperati dalle braccate e attraversano la strada per sottrarsi alle battute di caccia. Oltre a configurarsi come un intervento volto alla tutela diretta degli animali, selvatici e non, vittime dirette e indirette - basti pensare alle condizioni con cui, troppo spesso, i cani da caccia vengono detenuti - delle pratiche di cacciagione, il movimento intende sollevare anche questioni ambientali.

L'inquinamento da piombo è una delle altre motivazioni a sostegno dell’abolizione. Uno studio della University of Colorado ha dimostrato che anche l'esposizione a piccole quantità di piombo (consumando carne contaminata da piombo) può provocare ipertensione, indebolimento della funzionalità renale, declino delle capacità cognitive e problemi all’apparato riproduttore. Si stima inoltre che ogni anno vengano riversate nel suolo circa 17.000 tonnellate di piombo, assorbite da viti e oliveti, oltre che dalle falde acquifere. Il movimento sostiene fortemente la necessità di adottare soluzioni alternative per controllare il problema della diffusione degli animali selvatici, come i cinghiali, ricorrendo alla sterilizzazione degli esemplari maschi con la collaborazione dei cacciatori italiani, in modo da avviare interventi sistematici e non più episodici di tutela degli stessi, della comunità e dell’ambiente».

Per informazioni e approfondimenti: www.facebook.com/RispettopertuttigliAnimali ; www.facebook.com/comitatoaccreditatosiaboliamolacaccia