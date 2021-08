Non ci sono onde increspate e neppure distese d'acqua salata che si perdono all'orizzonte. Eppure, come ogni ferragosto, il centro storico della città è tornato nuovamente a riempirsi di barche. Quelle dedicate alla Madonna, per intenderci, che da sempre vengono realizzate a mano da artigiani ed amanti del genere - utilizzando rigorosamente carta crespa o velina, legno o canne di bambù - e poi appese nei vicoli del borgo antico.

Pur non essendo Corato una città marinara, l'origine di questa tradizione risale probabilmente al tempo in cui i primi Cristiani, perseguitati dai Romani, usavano segnare le loro abitazioni con delle incisioni raffiguranti barche stilizzate. Altre ipotesi rimandano alla figura della Madonna come traghettatrice di anime verso la salvezza o, ancora, al desiderio di esprimere un ringraziamento per le lunghissime traversate andate a buon fine, compiute sulle navi a vapore dai nostri emigranti alla ricerca di un futuro migliore.

Lunghe anche fino a tre metri e larghe al massimo un metro e mezzo, tutte illuminate dall'interno, le barche di Santa Maria posizionate tra via Roma e piazza Sedile dai volontari della Pro loco sono 6. Meno degli anni scorsi, per la verità. Ma sparse per la città ne sono comparse anche altre.

A metà degli anni ottanta questa particolare maniera di celebrare l'Assunzione della Vergine è divenuta anche un concorso organizzato dal Comune e dalla Pro loco "Quadratum" ed inserito nel cartellone dell'Estate coratina. Un’apposita giuria valuterà tutti i piccoli capolavori iscritti alla competizione sulla base di originalità, realizzazione, qualità estetica e creatività. Al primo classificato verrà assegnato un premio di 300 euro, al secondo andranno 150 euro, mentre al terzo ne spetteranno 100. In caso di ex aequo, i premi saranno divisi in parti uguali.

«Le barche di Santa Maria tornano nel centro storico di Corato» scrive la Pro loco. «Grazie a coloro che hanno voluto mantenere viva la tradizione a tutti coloro che contribuiranno ad allestire i propri balconi con lumi e barchette».