Solennità dell’Assunzione, una veglia in Chiesa Matrice

In occasione della solennità dell’Assunzione della Vergine Maria in cielo il movimento di Spiritualità “Vivere In” insieme alla zona pastorale “San Cataldo” e in collaborazione con la Pro loco “Quadratum” organizza anche quest’anno la veglia di preghiera e la celebrazione eucaristica.

«In Maria Assunta in cielo contempliamo la realtà di gloria a cui è chiamato ciascuno di noi e rafforziamo la certezza che anche la creazione sarà alla fine dei tempi assunta nella glorificazione. In questa luce Vivere In, in conformità al Magistero della Chiesa, legge la Solennità della Assunzione di Maria al Cielo come Festa della “Sacralità Cosmica».

La celebrazione si svolgerà in Chiesa Matrice (la cui denominazione per esteso in realtà è “Duomo di Santa Maria Maggiore”, a conferma dell’altare maggiore rappresentante l’Assunzione della Vergine Maria al Cielo), sabato 14 agosto alle 19. Presiederà la funzione don Giuseppe Lobascio.