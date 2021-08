Affidamenti diretti, il Comune ad aziende e professionisti: «In pochi sul MePA, iscrivetevi»

«Professionisti, ditte fornitrici di beni e servizi, ditte edili e artigiani, interessati all’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Corato, iscrivetevi sul MePA, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione». L'invito arriva dal sindaco De Benedittis e dall'amministrazione comunale.

Il MePA è lo strumento che le amministrazioni pubbliche utilizzano per acquistare, con affidamento diretto, beni e servizi dalle aziende o servizi professionali. Può essere considerato come una sorta di piazza virtuale in cui le pubbliche amministrazioni e le aziende private si incontrano per negoziare i loro beni e servizi, il cui valore, per singola offerta, è determinato secondo le soglie minime prefissate per legge. Tutte le procedure di affidamento, indette ai sensi del D.lgs 50 del 18/04/2016, relative a lavori, forniture e servizi, come è noto, sono svolte in modalità telematica unicamente tramite MePA.

«Abbiamo constatato che sono poche le realtà imprenditoriali e artigianali della città ad essere presenti sul MePA» afferma il sindaco De Benedittis. «Ricordiamo che, per il principio di rotazione, un'azienda che ha avuto incarichi ad affidamento diretto non può essere riselezionata prima di tre anni, motivo per cui ci siamo dovuti rivolgere ad aziende di fuori Corato per gli interventi sinora attuati. Per questo motivo è importantissimo che anche le aziende di Corato e più in generale del territorio, si iscrivano al MePA, per poter riattivare il filo diretto con la pubblica amministrazione».