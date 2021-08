"Binario infinito": in edicola Lo Stradone che racconta i cinque anni dalla strage dei treni

Un binario che lambisce gli ulivi e si staglia verso il cielo, infinito. Come l'attesa di una giustizia ancora sospesa. Infinito come il dolore che dopo cinque anni non si allevia. Il numero di agosto de Lo Stradone, da oggi in edicola, è dedicato allo scontro ferroviario di cinque anni fa.

Introdotto dall'illustrazione di Mariateresa Quercia e curato da Marianna Lotito e Giuseppe Cantatore, racconta la tragedia attraverso la voce dei genitori di Luciano e Francesco Ludovico - le due vittime coratine dell'incidente - l'allora sindaco Massimo Mazzilli e i vigili del fuoco che per primi intervennero sul luogo del disastro.

Siamo entrati nell'hub vaccinale di Corato per spiegare come funziona. Otto foto e otto cose da sapere sul centro inaugurato all'interno della De Gasperi a marzo. Agosto è anche il mese di San Cataldo: Marina Labartino e Pasquale Tandoi ne hanno ripercorso la storia, dalle origini del Santo, fino ai festeggiamenti che i coratini riservavano al loro patrono nel corso dell'ottocento. Presente anche il programma della tre giorni.

Stefania Leo a tu per tu con don Gino De Palma che, quest'anno, ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio. Una vita dedicata a Cristo e alla comunità, costellata di ricordi e aneddoti, come l'incontro con madre Teresa di Calcutta. Per quanto riguarda lo sport, con Francesco De Marinis abbiamo parlato di lotta libera, dell'Athlon Judo e di Siria Perrone e Francesca Lobascio, azzurre che sognano le Olimpiadi di Parigi.

Infine esordisce su queste pagine "L'antivirus", rubrica politica scritta da Gaetano Bucci. Questo e molto altro su Lo Stradone di luglio/agosto in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180). Con 2 euro in più rispetto al prezzo di copertina il libro di Pietro Di Biase: "Santa Maria Greca nella storia di Corato".