Tornano le esercitazioni militari nel Parco dell’alta Murgia

Sull’albo pretorio del Comune di Andria è stata pubblicata un'ordinanza di sgombero per la messa in atto dell'esercitazione di tiro a fuoco, nella zona del poligono “Torre di Nebbia”, in agro di Corato, nelle giornate 27, 28 e 30 settembre. In pratica, si torna a sparare nel Parco dell’Alta Murgia. Un argomento, quello delle esercitazioni militari, che suscita sempre grande interesse, ancora di più da quando è stato istituto il Parco nazionale dell'alta Murgia, nel territorio del quale ricade lo stesso poligono.

L'argomento è delicato e una riflessione è necessaria. Alcuni passi avanti sono comunque stati fatti. Nel luglio scorso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il comandante militare Esercito Puglia, Donato Ninivaggi, hanno infatti firmato i disciplinari d’uso relativi ai poligoni pugliesi, tra cui Torre di Nebbia.

I disciplinari d’uso - che hanno una validità di cinque anni - sono lo strumento con cui sono regolate le attività nelle aree in cui si svolgono le esercitazioni militari e con cui vengono contemplate le esigenze della Difesa, la salvaguardia dell'ambiente e i bisogni della popolazione. Gli accordi siglati recepiscono tutte le normative nazionali ed europee emanate in tema di tutela ambientale e stabiliscono i vincoli sul territorio per la salvaguardia paesaggistica e dei beni di interesse storico culturale.